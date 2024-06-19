Киев, 19 июня, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Сейчас Украина проигрывает конфликт, и проиграет его окончательно, если ситуация на фронте останется прежней, цитирует издание «Страна. ua» комбата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Кухарчука.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

«Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Если никакие выводы не будут сделаны, работу над ошибками не проведут, мы проиграем эту войну», — сказал он.

Кухарчук заявил, что из-за «момента расслабления» для Киева наступил самый критический этап войны. Людям кажется, будто ситуация на поле боя стабилизировалась и ВС России дальше не пройдут, но, по факту, ВСУ достигают минимальных успехов исключительно на энтузиазме военных в окопах.

Он также отметил, что стратегия «ползучего наступления», которую выбрала российская армия, может иметь для украинских войск не просто неприятные, а критические последствия.

«К большому сожалению, результат показывает, что дальше будет только хуже, если не будет никаких изменений», — добавил комбат ВСУ.

18 июня стало известно о провале армии Украины в ходе контрнаступления в Харьковской области. Как заявил американский разведчик Скотт Риттер, Киев стремился продемонстрировать успехи своих военных, чтобы оправдать ожидания властей США перед президентскими выборами в стране.

17 мая президент России Владимир Путин рассказал о создании санитарной зоны с приграничными регионами РФ, если обстрелы мирных районов со стороны ВСУ не прекратятся. При этом он подчеркнул, что у России нет планов брать под контроль город Харьков. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, добавил лидер государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за май украинская армия потеряла более 35 тысяч военных. Среди уничтоженной украинской техники 290 танков и боевых бронированных машин. Также сбито 11 самолётов и четыре вертолёта, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.