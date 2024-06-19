Москва, 19 июня, 2024, 11:18 — ИА Регнум. В Москве по уголовному делу о массовом отравлении задержали гражданина Таджикистана Карима Норматова, повара компании-производителя фасоли. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Следственный комитет РФ

«В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержан повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К», гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов», — говорится в Telegram-канале СКР.

Отмечается, что Норматову предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации следствия, подозреваемый по указанию фактического руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина с нарушением требований безопасности готовил фасоль и расфасовывал её для дальнейшей перевозки на склад ООО «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании всем четверым фигурантам уголовного дела меры пресечения, связанной с лишением свободы», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня в Москве, а позднее в Нижегородской области и Татарстане зафиксировали несколько случаев ботулизма. Количество госпитализированных стремительно росло. Случаи заболевания оказались связаны с сервисами доставки продуктов. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане употребляли в пищу «Салат лобио», изготовитель — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», изготовитель — ООО «Гастропорт». В помещениях, где производилась продукция, провели обыски, а сервис доставки еды «Кухни на районе» приостановил работу.

Всего в Москве за помощью к врачам с признаками отравления обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в реанимации. В Московской области госпитализировали 20 человек. По Нижегородской области с признаками ботулизма обратились 14 человек, в Казани госпитализировали также 14 человек. Дело о массовых отравлениях в российских регионах передали в центральный аппарат СК.

18 июня трём фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение. Так, генеральному директору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, а также руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Кроме того, Шина обвинили по пункту «б» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).