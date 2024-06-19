Жуковский, Московская область, 19 июня, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В подмосковном Жуковском полицейские ликвидировали мужчину, который напал на правоохранителя с ножами, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По данным ведомства, инцидент произошёл ночью 19 июня. В правоохранительные органы поступило сообщение о семейном конфликте в квартире одного из домов, расположенных на улице Набережная Циолковского. Прибывшие на место сотрудники полиции встретили на лестничной клетке агрессивного мужчину. В его руках были ножи, которыми он пытался ранить одного из оперативников.

В результате правоохранителям пришлось применить табельное оружие. От двух выстрелов мужчина скончался. Им оказался неоднократно судимый 47-летний гражданин, добавили в МВД.

«При осмотре места происшествия полицейскими на кухне была обнаружена хозяйка квартиры 1983 г. р. с ножевыми ранениями, она госпитализирована», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании мужчины, подозреваемого в нападении на полицейского в Москве. Когда сотрудники постовой службы проверяли документы злоумышленника, тот внезапно выхватил нож и нанёс удар.

7 апреля в Подмосковье обнаружили двое полицейских с огнестрельными ранениями. Один из сотрудников скончался до прибытия скорой помощи, второго госпитализировали. Убийцей оказался наркокурьер, которого правоохранители выжидали в засаде.