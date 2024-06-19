Санкт-Петербург, 19 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Совместная работа прокуратур стран-членов БРИКС содействует росту авторитета и влияния объединения, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам 6-й встречи руководителей прокуратур стран-участниц БРИКС. Слова российского лидера зачитал генпрокурор России Игорь Краснов.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Сегодня ваша совместная работа имеет особое значение. В том числе — позволяет успешно решать стоящие перед нашими правоохранительными структурами общие задачи, содействует росту авторитета и влияния объединения, подключению его к многоплановой деятельности новых членов», — подчеркнул Путин

Президент также добавил, что тема применения цифровых технологий в работе прокуратуры актуальная и важная тема для всех стран БРИКС. Как отметил Путин, благодаря внедрению современных технологий повышается качество работы прокуратуры и, тем самым, защита интересов государства, прав и свобод граждан становится более эффективной. Кроме того, технические новации помогают бороться с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, нелегальной миграцией и транснациональной преступностью, отметил российский лидер.

В заключении Путин выразил уверенность в том, что диалог участников встречи будет плодотворным, а его результаты послужат наращиванию потенциала прокуратур в странах БРИКС.

6-я встреча глав прокурорских служб стран БРИКС проходит в Петергофе под председательством Краснова. Главная тема встречи: «Современные цифровые решения на страже закона: опыт прокурорских служб стран БРИКС».

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ, заявил, что ждёт от ведомства больших усилий по борьбе с коррупцией.

Кроме того, президент отметил, что российские прокуроры мужественно действуют в сложной обстановке, особенно в Донбассе и Новороссии. Глава государства тогда подчеркнул, что органы прокуратуры в новых регионах будут укреплять, чтобы эффективно интегрировать новые территории в единое пространство России. Также Путин призвал Генпрокуратуру сделать особый акцент на защите прав военнослужащих.