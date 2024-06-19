Таллин, 19 июня, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины, заявила посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк.

«Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия», — сказала она агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос о позиции Таллина по вопросу отправки западных и, в частности, эстонских военных на территорию Украины.

По её словам, министерство обороны Эстонии обсуждает данный вопрос в контексте выработки общей позиции с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

При этом Кольк добавила, что по мнению властей Эстонии «нет ничего невозможного».

Как передавало ИА Регнум, президент Эстонии Алар Карис заявил 25 мая в интервью финскому информагентству Yle, что его страна сделает всё возможное, чтобы «поставить на колени» Россию. Он уточнил, что якобы только в случае остановки российской военной машины начнутся переговоры о прекращении вооружённого конфликта на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прореагировала на заявление Кариса постом в своём Telegram-канале.

30 мая французская газета Le Monde написала о планах президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По данным журналистов, на первом этапе хотят отправить несколько десятков специалистов. Когда они определят потребности, необходимые для организации процесса, предполагается отправка нескольких сотен военнослужащих.

Согласно данным директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину. Он уточнил, что на начальном этапе численность этого контингента составит около 2 тыс. человек.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления об отправке войск на Украину. По его словам, присутствие европейских или американских военных на Украине будет означать пересечение красных линий. Сийярто также указал на необходимость отказаться от поставок оружия Украине и перейти к мирным переговорам.

Президент России Владимир Путин 28 мая отмечал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине представляют законную цель для Вооружённых сил России.