Пхеньян, 19 июня, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что в программу визита президента России Владимира Путина в Пхеньян внесли изменения из-за жары.

ИЗВЕСТИЯ /Павел Волков Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

По словам северокорейского лидера, подразумевалось проведение беседы на улице, однако её перенесли в резиденцию «Кымсусан».

«Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко», — объяснил Ким Чен Ын на встрече с российским лидером.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин начал государственный визит в Северную Корею, его самолёт вечером прибыл в Пхеньян. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретил российского лидера в аэропорту, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Ким Чен Ын встретил Путина на красной ковровой дорожке, после чего главы государств прошли на площадь. Церемония началась с исполнения гимнов России и КНДР, затем прошёл почётный караул. Ким Чен Ын и Владимир Путин представили друг другу членов своих делегаций. Затем они проследовали в резиденцию «Кымсусан» для переговоров.

Путин на переговорах заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США. Он отметил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине.

Президент РФ сообщил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который станет основой отношений России и КНДР на долгий период. По его словам, визит Ким Чен Ына в Россию в 2023 году существенно помог строительству межгосударственных связей.

Позже два лидера приступили к переговорам тет-а-тет.