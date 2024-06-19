Москва, 19 июня, 2024, 10:01 — ИА Регнум. В Москве состоялось вручение наград национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Конкурс малых предприятий и предприятий-экспортеров более 20 лет проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Государственной думы, Совета Федерации и Минэкономразвития. Постоянным партнером премии остается крупнейший агрохимический холдинг страны — ПАО «ФосАгро».

goldmercury.ru Статуэтка «Золотой Меркурий»

Победителям вручается символ «Золотого Меркурия» — статуэтка древнеримского бога торговли, а лауреаты отмечаются специальными памятными медалями. Все они также получили дипломы ТПП РФ и право использования в работе эмблемы конкурса «Золотой Меркурий» как показателя высокого качества продукции и услуг.

Открывая торжественную церемонию вручения наград по итогам 2023 года, глава ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что конкуренция среди участников премии растет из года в год, победителей и лауреатов определяют сотые доли балла. «Мы приглашаем победителей и лауреатов к участию в общественных формированиях ТПП РФ — комитетах и советах, привлекаем их к оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность конкретных отраслей. Также рекомендуем некоторых коллег для включения в экспертные советы при министерствах и ведомствах, учитываем при формировании делегаций в зарубежные бизнес-миссии», — сказал Сергей Катырин.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков подчеркнул, что «за прошедшие годы премия приобрела в предпринимательском сообществе репутацию уникальной награды, которой отмечают достижение тех, кто производит качественные товары и услуги, активно внедряет инновационные технологии, занимает социально ответственную позицию, тем самым формируя верное направление развития бизнеса в нашей стране».

«Предпринимательский дух в России, находится на подъеме, и наш вклад в это — создание условий для роста компаний. Для «ФосАгро» важно поддерживать, делиться опытом и создавать партнерские отношения с инновационными и социально значимыми предприятиями. В регионах присутствия мы также активно взаимодействуем с предприятиями малого и среднего бизнеса — находим среди них как надежных поставщиков услуг и комплектующих — это в промышленном секторе, так и потребителей нашей продукции — это уже в секторе аграрном», — заявил Сиродж Лоиков. Он отметил, что «ФосАгро» гордится тем, что является постоянным партнёром премии и много лет последовательно поддерживает эту инициативу.