Пхеньян, 19 июня, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Переговоры тет-а-тет президента России Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына проходят 19 июня в Пхеньяне в государственной резиденции «Кымсусан».

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Лидеры встретились в рамках дружественного государственного визита президента России в Северную Корею. Ранее в резиденции «Кымсусан» завершились двусторонние переговоры с участием делегаций, они продолжались примерно 1,5 часа.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что лидеры намерены побеседовать с глазу на глаз. Он отметил, что неформальному общению они посвятят довольно много времени, так как намерены обсудить наиболее важные, чувствительные вопросы. Программа визита весьма насыщенная, заявил Ушаков.

Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын подпишут совместные документы и выступят с заявлениями для прессы, после чего продолжат общение.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на переговорах в резиденции «Кымсусан» заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США. Он отметил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине.

Президент РФ сообщил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который станет основой отношений России и КНДР на долгий период. По его словам, визит Ким Чен Ына в Россию в 2023 году существенно помог строительству межгосударственных связей.

18 июня Владимир Путин начал государственный визит в Северную Корею, его самолёт вечером прибыл в Пхеньян. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретил российского лидера в аэропорту, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Ким Чен Ын встретил Путина на красной ковровой дорожке, после чего главы государств прошли на площадь. Церемония началась с исполнения гимнов России и КНДР, затем прошёл почётный караул. Ким Чен Ын и Владимир Путин представили друг другу членов своих делегаций. Затем они проследовали в резиденцию «Кымсусан» для переговоров.