Новый, 847-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением о появлении десятков трупов военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в реке Жеребец на сватовско-кременском участке. Как сообщил 19 июня «РИА Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, тела военных — как в форменной одежде, так и без неё — скидывают в реку сослуживцы.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

По словам военного эксперта, свидетелем того, как неизвестные выбросили с грузовика в реку 10 тел в форме ВСУ, стал житель одного из населённых пунктов, расположенных в устье реки.

Тем временем артиллеристы группировки войск «Север» поддержали наступление мотострелков, соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны.

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Расчёты беспилотных летательных аппаратов выявили позиции и технику ВСУ и передали их координаты на пункт управления. Удар по противнику с закрытых огневых позиций нанесли самоходные артиллерийские установки 2С3М «Акация», пояснили в оборонном ведомстве.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» удар по опорному пункту и живой силе ВСУ нанесли штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России. Специальная техника и живая сила противника уничтожены неуправляемыми авиационными ракетами.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.