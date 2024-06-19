В Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры в широком составе
Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций продлились более 1,5 часа
Пхеньян, 19 июня, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ынас участием членов делегаций обеих стран завершились в Пхеньяне.
Встреча в широком составе продлилась чуть более полутора часов.
Лидеры выступили с краткими заявлениями, затем переговоры продолжились в закрытом для прессы формате. Далее запланировано общение Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.
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