Пхеньян, 19 июня, 2024, 08:22 — ИА Регнум. В основе сотрудничества России и Северной Кореи лежат равноправие и взаимное уважение, заявил российский президент Владимир Путин 19 июня в Пхеньяне, открывая переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

«Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга», — подчеркнул Путин.

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