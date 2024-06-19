Путин заявил, что Россия и КНДР сотрудничают на основе равноправия
Путин: Россия и КНДР сотрудничают на основе равноправия и взаимного уважения
Пхеньян, 19 июня, 2024, 08:22 — ИА Регнум. В основе сотрудничества России и Северной Кореи лежат равноправие и взаимное уважение, заявил российский президент Владимир Путин 19 июня в Пхеньяне, открывая переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости
«Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга», — подчеркнул Путин.
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