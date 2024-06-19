Пхеньян, 19 июня, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в начале переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном 19 июня выразил уверенность, что они будут продуктивными.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в обеих странах идёт активная работа по воплощению в жизнь договорённостей, которые были достигнуты в ходе визитов лидера Северной Кореи в Россию в 2019 и 2023 годах. Он напомнил, что в ноябре минувшего года в Пхеньяне прошла полноформатная российско-корейская межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а в марте 2024 сопредседатели межправкомиссии встречались в Москве.

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