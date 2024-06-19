Пхеньян, 19 июня, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз пройдёт в Москве.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын (

«Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдёт в России, в Москве», — сказал российский лидер в начале российско-корейских переговоров.

Как передавало ИА Регнум, в резиденции «Кымсусан» 19 июня начались переговоры России и КНДР с участием лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также членов делегаций.

Россию в числе делегатов представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, главы Минобороны Андрей Белоусов, Минприроды Александр Козлов, Минздрава Михаил Мурашко, Минтранспорта Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров, а также глава Роскосмоса Юрий Борисов.

В ходе визита президента России в КНДР подпишут ряд значимых документов, в том числе, возможно, и договор о партнёрстве, сообщил 17 июня помощник главы государства Юрий Ушаков. Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе.

18 июня Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Вместе с тем он разрешил МИД в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.