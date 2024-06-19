Москва, 19 июня, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» и «Орёл» Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по «противнику» в Баренцевом море. Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России Атомная подводный ракетный крейсер «Северодвинск»

«Отряд десантных кораблей условного противника был успешно поражён крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на расстоянии 170 км. Ракетное оружие ещё раз подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надёжность», — пояснили в оборонном ведомстве.

На время учений район ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

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Как сообщало ИА Регнум, корабли и авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в ходе двусторонних учений 19 июня начали отработку практических задач.

Корабли с 18 по 28 июня примут участие в учениях в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей.

Задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов, включая дальние противолодочные самолёты.