Пхеньян, 19 июня, 2024, 07:07 — ИА Регнум. В резиденции «Кымсусан» 19 июня начались переговоры России и КНДР с участием лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также членов делегаций.

Mil.ru Флаги КНДР и России

Россию в числе делегатов представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, главы Минобороны Андрей Белоусов, Минприроды Александр Козлов, Минздрава Михаил Мурашко, Минтранспорта Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров, а также глава Роскосмоса Юрий Борисов.

КНДР, кроме Ким Чен Ына, представили премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась официальная часть государственного визита президента России Владимира Путина в КНДР с церемонии встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кортеж российского лидера подъехал к центральной площади, где проходят главные государственные торжественные мероприятия КНДР. Площадь открыли в 1954 году в честь основателя республики. Она может вместить более 100 тыс. человек. Путина встретил Ким Чен Ын. Затем главы государств прошли на площадь. В начале церемонии по традиции исполнили гимны России и КНДР. После этого прошёл почётный караул, Ким Чен Ын и Владимир Путин представили друг другу членов своих делегаций.

Президент России не посещал Северную Корею с 2000 года. Тогда в Пхеньяне состоялась его встреча с Ким Чен Иром, занимавшим на тот момент пост главы КНДР. В сентябре 2023 года Россию посетил действующий лидер республики Ким Чен Ын. Он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Северокорейский лидер пригласил российского коллегу в свою страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин с благодарностью принял это приглашение.