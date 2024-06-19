Вашингтон, 19 июня, 2024, 06:43 — ИА Регнум. В Госдепартаменте США обсудили и одобрили возможную продажу Тайваню дронов-камикадзе на 60 млн долларов. О предстоящей сделке сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

Ракеты систем Switchblade-300 и сопутствующее оборудование запросило Тайбэйское экономическое и культурное представительство в США.

Всего офис запросил 720 ракет и 101 систему контроля на общую сумму 60,2 млн долларов.

При этом Госдеп одобрил продажу Тайваню 291 беспилотника ALTIUS 600M-V ещё на 300 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года заявил, что Соединённые Штаты предпринимали попытки спровоцировать Китай вторгнуться на Тайвань. Об этом 15 июня написало британское издание Financial Times.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что не исключает использования американских вооружённых сил для их размещения на Тайване и в акватории, но решение будет зависеть «от обстоятельств».

Отношения между Китаем и США вновь обострились из-за визита делегации американских конгрессменов на Тайвань в мае 2024 года. Глава министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь подчёркивал, что таким образом Вашингтон грубо нарушает принцип «одного Китая», осуждающий вмешательство американских властей в дела острова.