Нджамена, 19 июня, 2024, 05:10 — ИА Регнум. В столице Чада Нджамене вечером 18 июня начался пожар на крупнейшем складе боеприпасов. На месте происшествия гремят взрывы, сообщил министр иностранных дел, пресс-секретарь правительства Абдераман Куламалла.

Dave Hogg Пожар

«В Гуджи [район Нджамены] произошёл пожар на военном складе боеприпасов, вызвавший сильные взрывы», — написал он в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно добавил, что пожар причинил вред здоровью людей и материальный ущерб. Лидер африканской страны принёс искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заявил, что причины инцидента и виновных установят в ходе расследования.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет и боезарядов для них вспыхнул пожар. Производство принадлежало оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Фабрика расположена в районе Эльмадаг в холмистой местности далеко от жилых кварталов. По информации журналистов, перед пожаром и появлением дыма над объектом раздался взрыв.

В конце июля 2023 года взрыв прогремел возле греческого города Неа-Анхиалос: на складе 111-го полка ВВС Греции загорелись боеприпасы. Из близлежащего района эвакуировали жителей. По словам военных, инцидент на складе — это следствие лесных пожаров.