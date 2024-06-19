* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Смоленск, 19 июня, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) перевели из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

«Администрация колонии перевела меня из ШИЗО в ПКТ. Это что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря. По сути, та же камера ШИЗО, только на постоянной основе», — написано от имени Яшина в Telegram-канале.

Стоит отметить, что в ШИЗО иноагент попадал уже не раз за нарушение дисциплины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Яшина поместили на 15 суток в штрафной изолятор колонии. По его словам, формальным поводом стало то, что он поднялся со спального места на три минуты позже команды «подъём». Он полагает, что реальная причина кроется в желании администрации исправительного учреждения сорвать его встречу с родителями, запланированную на 27 мая.

9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил экс-депутата Яшина к 8,5 года колонии общего режима, а также на четыре года лишил его права администрировать интернет-ресурсы за распространение фейков о российской армии.

По данным СК, в апреле 2022 года Яшин в ходе прямого эфира на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.

В апреле 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Яшина. В ноябре его адвокат сообщил, что экс-депутата этапировали в Смоленск для перевода в одну из исправительно-трудовых колоний в регионе.