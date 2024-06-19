Ереван, 19 июня, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 июня во время телефонного разговора заявили о готовности урегулировать двусторонние отношения без предварительных условий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Primeminister.am Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган

«Стороны подчеркнули свою политическую волю относительно полного урегулирования отношений Армении и Турции без каких-либо предварительных условий», — уточнили в пресс-службе.

Также Эрдоган выразил соболезнования Пашиняну в связи с недавним наводнением в Армении.

Стороны подчеркнули важность продолжения встреч спецпредставителей двух стран и подтвердили достигнутые договорённости.

Как передавало ИА Регнум, граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения стран вызваны обстоятельствами, связанными с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.

В ноябре 2023 года Эрдоган призывал Ереван искать свою безопасность в сотрудничестве с соседними государствами, а не другими далёкими странами. По его словам, именно провокаторы Армении на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб.

В апреле 2024 года президент Турции утверждал, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок, и премьер Армении Никол Пашинян осознаёт это. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания и действовать в соответствии с реалиями времени, говорил Реджеп Тайип Эрдоган.