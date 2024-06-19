Москва, 19 июня, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых наций Василий Небензя заявил, что российская сторона сожалеет, что в «мирном саммите» по Украине в Швейцарии участвовал представитель ООН.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

«Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это «участием в качестве наблюдателя». Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН», — подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине 18 июня.

ООН на прошедшей конференции в качестве наблюдателя представляла замгенсека организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Как сообщало ИА Регнум, страны, которые не подписали итоговое заявление конференции по Украине, сделали это из-за нежелания рушить отношения с Россией. Такое мнение высказал глава МИД Италии Антонио Таяни.

15–16 июня в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Итоговый документ изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит. В частности, документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.

Позднее стало известно, что Ирак и Иорданию исключили из списка стран, поддержавших коммюнике, так как они попали туда по ошибке «из-за проблемы координации».

17 июня из списка исчезла и Руанда. Таким образом, количество стран, отказавшихся подписать документ, увеличилось до 16.