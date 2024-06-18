Стокгольм, 19 июня, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Парламент Швеции одобрил оборонное соглашение (Defence Cooperation Agreement — DCA) с США, предоставив американской стороне доступ к 17 военным объектам. Об этом 18 июня сообщила газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА Регнум Армия США на военной базе в Швеции

В издании указали, что 266 депутатов проголосовали за DCA, 37 человек высказались против. 46 депутатов не присутствовали на голосовании.

В соответствии с подписанным в декабре 2023 года соглашением, США получили доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 населённых пунктах Швеции.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Швеция официально стала 32-м членом НАТО. При этом в Швеции сочли ненужным размещение постоянных баз альянса на территории страны. Стокгольм настроен на общую работу в составе военного блока, в том числе на территории Швеции, но не считает нужным размещение постоянных баз, заявлял министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

Обозреватели британской газеты Financial Times отмечали, что НАТО планирует активно использовать Швецию в случае конфликта с Россией. Как заявил изданию неназванный источник, Швеция хорошо подходит на роль логистического хаба для переброски сил военного блока в Прибалтику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удивительным то, как быстро Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета, который десятилетиями обеспечивал им репутацию, и решили присоединиться к НАТО. Он подчеркнул, что Россия обязательно отреагирует на это, в Московском и Ленинградском военных округах развернут дополнительные вооружения, которые будут соответствовать новым вызовам.