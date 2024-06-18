Лейпциг, Германия, 19 июня, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Сборная Португалии 18 июня в Лейпциге обыграла команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Встреча группы F завершилась со счетом 2:1.

В составе чешской команды отличился Лукаш Провод (62-я минута). Мяч в свои ворота забил Робин Гранач (69). У победителей дебютный гол за сборную Португалии забил Франсишку Консейсау в компенсированное время (90+2).

Во втором туре португальцы 22 июня сыграют с турецкой командой, а чехи выйдут на поле со сборной Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, Турция в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 18 июня обыграла команду Грузии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Болельщики сборных Грузии и Турции перед началом матча устроили массовую драку. На опубликованных кадрах видно, что находящиеся на соседних секторах стадиона болельщики вступили в перепалку, а потом и в драку, причем использовали в ходе столкновения подручные средства. Драка была прекращена после вмешательства сотрудников полиции.

Ранее в ходе чемпионата Европы массовую драку устроили болельщики команд Англии и Сербии. Инициаторами столкновения стали британцы. Матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу англичан.