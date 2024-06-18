Лондон, 19 июня, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Торговое судно, которое загорелось после атаки неизвестных с моря и неба у берегов Йемена 12 июня, по всей вероятности затонуло в Красном море. В акватории были обнаружены обломки и следы топлива. Подробности сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

Сергей Корсун ИА Регнум Хуситы Йемен США

Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, информировала об атаке вблизи порта Ходейда. Установлено, что под удар попало судно Tutor, владелец которого греческая компания. Оно следовало в Индию под флагом Либерии.

После атаки на судне начался пожар, какое-то время капитан сообщал о ситуации. В судно попали три снаряда, перед этим его обстреляли с небольшой лодки.

Огонь удалось взять под контроль, и судно продолжило путь. Через три дня с судна экипаж эвакуировался.

«Предполагается, что судно затонуло», — написали британские ВМС.

Как сообщало ИА Регнум, йеменские хуситы атаковали в Красном море эсминец военно-морского флота США и два коммерческих судна Captain Paris и Happy Condor. Об этом 16 июня заявил военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

13 июня в Центральном командовании ВС США заявили, что хуситы атаковали коммерческое судно Verbena, принадлежащее Украине и шедшее под флагом Палау, двумя противокорабельными ракетами. Экипаж сухогруза подал сигнал бедствия, на который откликнулось судно Anna Meta, моряки которого эвакуировали экипаж Verbena.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем и его союзниками суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, чтобы таким образом поддержать палестинское движение ХАМАС. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения.