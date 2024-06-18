Хельсинки, 19 июня, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Первой страной Евросоюза, добывающей уран, стала Финляндия. Об этом 18 июня сообщила горнодобывающая компания страны Terrafame.

Alberto Otero Garcia Добыча урана

«Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо… С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран», — уточнили в компании.

Предполагается, что на полную мощность предприятие выйдет к 2026 году, объём производства урана приблизится к 200 тоннам в год. В компании отметили, что в подготовку к добыче инвестировали около 20 миллионов евро.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая президент США Джо Байден подписал принятый верхней палатой Конгресса законопроект о запрете на импорт низкообогащённого урана из России. Закон вступит в силу через 90 дней. Однако до января 2028 года допускается выдача министерством энергетики США разрешений на импорт урана из РФ в случае отсутствия иных источников поставок. Ограничение будет действовать до 2040 года.

В российской госкорпорации «Росатом» заявили, что принятый законопроект о запрете на импорт урана из России носит деструктивный характер для глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, а также имеет выраженный политический подтекст. Кроме того, инициатива окажет негативное влияние на ситуацию в атомной энергетике не только в Соединённых Штатах, но и в других странах, принимающих подобные нерыночные решения.

Снижение зависимости от российской ядерной и атомной отрасли обойдётся странам Евросоюза в миллиарды евро, написало агентство Reuters со ссылкой на генерального директора Международного агентства атомной энергетики Рафаэля Гросси. По его словам, немедленный отказ от российских ресурсов невозможен. В МАГАТЭ обратили внимание на то, что «Росатом» поставляет почти 50% от общего объёма мировых поставок обогащённого урана.