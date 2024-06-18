Малгобекский район, Ингушетия, 18 июня, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Частный дом в одном из сёл Малгобекского района Ингушетии, в котором проживал предполагаемый захватчик заложников в ростовском СИЗО — Малик Гандалоев, оказался заброшенным. Пустующий дом террориста обнаружили журналисты.

Global Look Press

По словам репортёров, кирпичный дом выглядел опустевшим с почерневшим местами забором. Выяснилось, что в соседнем доме живёт семья дяди подозреваемого, на момент визита корреспондента взрослых в доме не было. Неподалёку также в частном доме проживают родители Гандалоева.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать. Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Трое из тех, кто захватил заложников, в 2023 году готовились взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ тогда пресекли преступление и задержали злоумышленников.

Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»). К СИЗО прибыли сотрудники ОМОНа, и вскоре после этого пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал.

Один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. Дмитрий Камнеев ранее принял ислам и стал сторонником одного из радикальных его течений, сообщил источник в правоохранительных органах. Он был признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации и после вынесения приговора находился в ростовском изоляторе. После штурма в СИЗО Камнеев оказался единственным из преступников, кто оставался в живых, врачи сумели спасти его жизнь. Пятерых его сообщников ликвидировали.