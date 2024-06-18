Симферополь, 18 июня, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Автомобильное движение по Крымскому мосту 18 июня в 23:09 временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

Всех, кто в момент остановки движения оказался на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.

Позже, в 23:25 движение автотранспорта по мосту было возобновлено.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 июня украинские боевики с помощью дронов атаковали несколько населённых пунктов Белгородской области, обошлось без пострадавших. Подробности написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Азове Ростовской области ночью 18 июня в результате налёта беспилотников ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Ночью 18 июня на Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта.