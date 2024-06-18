Москва, 18 июня, 2024, 23:01 — ИА Регнум. В студии ЭИСИ на международной выставке-форуме «Россия» 18 июня состоялась экспертная дискуссия «Позиционирование регионов на примере проекта «Россия. Импульсы развития». Участники обсудили цикл передач о регионах России, созданных при участии Института развития интернета совместно с ЭИСИ и консалтинговой группой «Полилог».

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Эксперты обсудили на примере видеоролика об Иркутской области необходимость качественного позиционирования субъектов в информационном пространстве, влияние наглядности на экономическое развитие, туристический поток и внутреннюю миграцию.

Своё мнение высказали директор департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты РФ и ведущая фильмов из цикла «Россия. Импульсы развития» Дарья Кислицына, директор представительства правительства Иркутской области при правительстве РФ Сергей Харлан, политический консультант и медиаменеджер, представитель РАПК в Сибирском федеральном округе Игорь Кузнецов и генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

Модератором беседы выступил заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по GR Никита Сетов.

ЭИСИ

В презентации Иркутской области Сергей Харлан рассказал об индивидуальности и достопримечательностях региона, о его основных брендах. Эксперт отметил, что за всё время стенда прошло порядка 850 мероприятий, которые посетили более 80 тыс. человек, он входит в топ-10 лучших региональных стендов выставки. Отдельно Харлан рассказал о развитии туризма в рамках реализации проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», который регион развивает вместе с Бурятией. Это позволит повысить круглогодичный туристический поток на 850 тыс. человек

ЭИСИ

Дарья Кислицына говорила о создании фильма, посвященного Иркутской области, обратив внимание на активное участие в работе губернатора региона Игоря Кобзева. В рамках проекта снято уже четыре фильма.

«Основная задумка фильма заключалась в том, чтобы показать, как сочетаются традиции и современное развитие, как реализуются крупные инфраструктурные и транспортные проекты, озвученные президентом в послании», — пояснила Кислицына.

Наталья Линдигрин отметила особую актуальность работы по территориальному брендированию, раскрыв основной алгоритм его реализации. Он включает определение целей, анализ преимуществ региона и особенностей выбранной аудитории для позиционирования. Немаловажно, по словам гендиректора, и формирование личного бренда глав регионов, который должен быть нацелен на демонстрацию достоинств субъекта РФ.

Игорь Кузнецов выделил видеоформат рассказа о регионе, как наиболее показательный и передающий атмосферу мест и обратил внимание на механизмы эмоционального восприятия успешных презентационных материалов.

В заключении участники оценили работу выставки «Россия», подчеркнув особую роль команд из регионов, коммуникаций между ними и посетителями площадки

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По мнению Сергея Харлан, выставка даёт не только вертикальные взаимосвязи, но и горизонтальные, открывает взаимодействие между регионами, министерствами, муниципалитетами и жителями.

Студия ЭИСИ на площадке Международной выставки-форума «Россия» стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом

ЭИСИ

Как сообщало ИА Регнум, дни Красноярского края пройдут с 18 по 20 июня на выставке-форуме «Россия». Гости павильона «Роснефти» на ВДНХ узнают о проектах компании в одном из стратегических регионов ее присутствия.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.