Вашингтон, 18 июня, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден начал неожиданно кричать на журналистов после встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. Видеоконфуз появился 18 июня в Forbes Breaking News.

Иван Шилов ИА REGNUM

На кадрах видно, как президент пожал руку генсеку, после чего журналисты начали задавать ему вопросы.

Байден посмотрел в их сторону с ухмылкой, после чего начал издавать непонятные звуки и кричать.

«Байден, похоже, издевался над журналистами, засыпавшими его вопросами. Он выкрикивал что-то неразборчивое», — написало издание.

Глава Белого дома ещё некоторое время смеялся, не слушая вопросы. Репортёры вставали и выходили из зала, так и не получив ответы.

Как сообщало ИА Регнум, Демократическая партия США может заменить кандидата на президентских выборах, если Джо Байден плохо покажет себя на дебатах с кандидатом от партии республиканцев Дональдом Трампом, написала 17 июня Daily Mail.

Состояние президента США и его постоянные ошибки и оговорки вызвали шок у присутствующих на саммите G7 в итальянской Апулии. Он привлёк к себе внимание с самого своего появления на саммите, когда сделал неловкий жест, приветствуя премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Затем президент США пропустил ужин президента Италии Серджо Маттареллы, который состоялся в отеле на юге Италии, а после выступления парашютистов на саммите президент США неожиданно отвернулся и начал «блуждать». Мелони пришлось взять Байдена за руку и вернуть к группе западных лидеров.

Сам Байден считает, что со здоровьем у него всё в порядке. Об этом он заявляет на встречах со сторонниками.