Москва, 18 июня, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Трём фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение, сообщила 18 июня пресс-служба Следственного комитета России.

Кадр из видео

В Telegram-канале ведомства уточняется, что генеральному директору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, а также руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Кроме того, Шина обвинили по пункту «б» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3896448" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 15 июня в Москве, а позднее в Нижегородской области и Татарстане зафиксировали несколько случаев ботулизма. Количество госпитализированных стремительно росло. Случаи заболевания оказались связаны с сервисами доставки продуктов. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане употребляли в пищу «Салат лобио», изготовитель — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», изготовитель — ООО «Гастропорт». В помещениях, где производилась продукция, провели обыски, а сервис доставки еды «Кухни на районе» приостановил работу.

Всего за помощью к врачам с признаками отравления обратились более 120 человек, восемь из них находятся в реанимации. Дело о массовых отравлениях в российских регионах передали в центральный аппарат СК.