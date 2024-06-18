Берн, 18 июня, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину. Соответствующее заявление 18 июня было опубликовано на сайте парламента.

Lucia Gajdosikova/ Global Look Press

Инициативу поддержали десять депутатов, столько же высказались против и четверо воздержались.

Проект должен быть рассмотрен на заседании парламента.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна придерживается нейтрального статуса и может поставлять оружие Украине или другой стране, только приняв закон о чрезвычайном положении, оснований для введения которого пока нет.

Амхерд также отвергла идею об отказе Швейцарии от закупки снарядов на фоне их дефицита «из солидарности» с Украиной. Она подчеркнула, что государству нужно укреплять собственную обороноспособность.

В июне 2023 года Национальный совет парламента Швейцарии отклонил инициативу разрешить продажу оружия Украине. Против предложения высказались 98 депутатов, 75 парламентариев его поддержали. Депутат Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор отметил, что в случае принятия такой инициативы страна склонилась бы на одну из сторон конфликта.

При этом издание Defence One в ноябре сообщило, что Швейцария продала Украине боеприпасы, нарушая запрет экспортировать оружие. Глава МИД России Сергей Лавров в январе 2024 года встретился со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом и указал, что Берн отклоняется от нейтральной линии. Лавров подчеркнул, что Москва выстраивает свою внешнюю политику с учётом новой линии поведения Швейцарии.