В парламенте Швейцарии предложили разрешить реэкспорт оружия на Украину
Комитет парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину
Берн, 18 июня, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину. Соответствующее заявление 18 июня было опубликовано на сайте парламента.
Инициативу поддержали десять депутатов, столько же высказались против и четверо воздержались.
Проект должен быть рассмотрен на заседании парламента.
Как передавало ИА Регнум, 5 мая президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна придерживается нейтрального статуса и может поставлять оружие Украине или другой стране, только приняв закон о чрезвычайном положении, оснований для введения которого пока нет.
Амхерд также отвергла идею об отказе Швейцарии от закупки снарядов на фоне их дефицита «из солидарности» с Украиной. Она подчеркнула, что государству нужно укреплять собственную обороноспособность.
В июне 2023 года Национальный совет парламента Швейцарии отклонил инициативу разрешить продажу оружия Украине. Против предложения высказались 98 депутатов, 75 парламентариев его поддержали. Депутат Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор отметил, что в случае принятия такой инициативы страна склонилась бы на одну из сторон конфликта.
При этом издание Defence One в ноябре сообщило, что Швейцария продала Украине боеприпасы, нарушая запрет экспортировать оружие. Глава МИД России Сергей Лавров в январе 2024 года встретился со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом и указал, что Берн отклоняется от нейтральной линии. Лавров подчеркнул, что Москва выстраивает свою внешнюю политику с учётом новой линии поведения Швейцарии.