Вашингтон, 18 июня, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Китай больше «не может» сотрудничать одновременно с Россией и европейскими странами НАТО, заявил 18 июня генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе визита в США.

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«Всё больше союзников осознают, что так не может больше продолжаться, когда Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России», — сказал он.

Генсека альянса отметил, что о возможных экономических последствиях для Китая пока говорить рано, однако эту тему необходимо поднимать.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The New York Times ранее написала, что в администрации президента США Джо Байдена нарастают опасения по поводу усиления поддержки России со стороны Китая в будущем. В Белом доме всё больше убеждаются, что председатель КНР Си Цзиньпин и Китай в целом изменили взгляд на украинский конфликт, отмечалось в публикации.

31 мая газета Financial Times написала, что Вашингтон намерен поставить Китай перед жёстким выбором между Россией и Западом в сфере торговли. По этим данным, такое заявление на встрече с бизнесменами в ФРГ сделал первый замглавы минфина США Уолли Адейемо. 4 июня глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон совместно с партнёрами готовятся принимать меры по сокращению потока продукции двойного назначения, которую якобы поставляет России Китай.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 5 июня заявил, что Россия считает неуместным вмешательство США в российско-китайские торговые отношения. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон не может говорить подобным тоном с крупнейшей экономикой мира — китайской, добавив, что Москва солидарна с Пекином и «такой тон не допустит».