Дортмунд, Германия, 18 июня, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Сборная Турции в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 18 июня обыграла команду Грузии.

Kevin C. Cox / Global Look Press

Встреча завершилась со счётом 3:1. Голы забили игроки турецкой сборной Мерт Мюлдюр, Арда Гюлер и Керем Актюркоглу, а также грузинский футболист Жорж Микаутадзе.

Гюлер стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, который забил в своей первой игре на турнире, побив рекорд португальца Криштиану Роналду, установленный им в 2004 году. 19 лет турецкому игроку исполнилось в начале 2024 года.

Во второй матче этой группы 18 июня сыграют команды Португалии и Чехии. Игра начнётся в 22:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, болельщики сборных Грузии и Турции перед началом матча устроили массовую драку.На опубликованных кадрах видно, что находящиеся на соседних секторах стадиона болельщики вступили в перепалку, а потом и в драку, причем использовали в ходе столкновения подручные средства. Драка была прекращена после вмешательства сотрудников полиции.

Ранее в ходе чемпионата Европы массовую драку устроили болельщики команд Англии и Сербии. Инициаторами столкновения стали британцы. Матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу англичан.

Команда Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу впервые в своей истории. В решающем матче плей-офф в марте 2024 года грузины обыграли сборную Греции.