Вашингтон, 18 июня, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в КНДР напоминает о важности отношений НАТО с Азией, заявил 18 июня генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

President.gov.ua

НАТО обеспокоен оборонным сотрудничеством России с КНДР, Китаем и Ираном, а потому намерен «усиливать сотрудничество» со странами Азии, сказал генсек.

«Для нас этот визит подчёркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», — сказал Столтенберг журналистам.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти будут пристально следить за государственным визитом Путина в Северную Корею. Вашингтон обеспокоен углублением отношений РФ и КНДР, сказал он.

В ходе визита Путина в КНДР подпишут ряд значимых документов, в том числе, возможно, и договор о партнёрстве, сообщил 17 июня помощник главы государства Юрий Ушаков. Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе. В состав российской делегации войдут в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов.

18 июня Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР. Вместе с тем он разрешил МИД в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.