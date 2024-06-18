Москва, 18 июня, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Гособвинение запросило для обвиняемых в убийстве командира батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Арсена Павлова (позывной Моторола) и первого главы ДНР Александра Захарченко сроки от 24 лет до пожизненного, сообщает 18 июня Lenta.ru.

Следствие считает, отмечается в материале, что главный обвиняемый — Александр Погорелов в июне 2016 года вместе с подельником Александром Тимошенко согласились выступить исполнителями убийства Павлова, для чего привлекли Василия Чурилова, следившего за Моторолой.

Погорелову гособвинитель запросил пожизненный срок, Чурилову — 29 лет, Александру Тимошенко —24 года с отбыванием в колонии строгого режима.

В сентябре 2023 года прокурор огласил обвинение по делу о покушении на экс-главу ДНР и об убийстве Павлова. Погорелову вменяют сразу несколько статей УК РФ. Его обвинили в шпионаже, посягательстве на жизнь государственного деятеля, совершении теракта, участии в террористическом сообществе, прохождение обучения в целях участия в терроризме, а также незаконном обороте взрывчатых веществ. Чурилова обвинили в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко ― в шпионаже.

Как передавало ИА Регнум, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Подробности его убийства стали известны из перехваченного разговора между сотрудником и агентом СБУ. Исполнителю убийства заплатили 5 млн рублей. Захарченко отправился в кафе на встречу с друзьями в центре города. Неизвестные установили в заведении бомбу, при взрыве политик получил несовместные с жизнью травмы и скончался по пути в больницу.

По факту убийства Захарченко Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование которого завершили в конце августа 2023 года.

Моторола погиб 16 октября 2016 года в центре Донецка в результате взрыва в лифте собственного дома. В рамках уголовного дела задержали шесть активных членов украинской националистической организации Misanthropic Division (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее взявшей на себя ответственность за убийство.