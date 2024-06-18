Орел, 18 июня, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Советский районный суд Орла отправил первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова под домашний арест на два месяца по делу о превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба районных судов Орловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Советский районный суд г. Орла рассмотрел постановление руководителя следственной группы — старшего следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Орловской области об избрании в отношении первого заместителя мэра г. Орла В. Н. Ничипорова меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на три месяца. Органами предварительного следствия В. Н. Ничипоров обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы в ВКонтакте.

Отмечается, что суд, выслушав мнения участников процесса, отправил Ничипорова под домашний арест на два месяца, до 16 августа. Обвиняемый был немедленно освобожден из-под стражи в зале суда.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Ничипорова сообщалось 17 июня. Отмечалось, что у чиновника были проведены обыски, а задержание связано с уголовным делом о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности местных перевозчиков.

По информации издания «Орловские новости», потерпевшей стороной в нём выступают индивидуальный предприниматель Вадим Кривов, его жена и работающие на маршрутах водители. Они, в частности, обвинили Ничипорова в коррупции.

В марте на это дело обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.