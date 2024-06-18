Москва, 18 июня, 2024, 19:37 — ИА Регнум. В российских СИЗО и исправительных колониях с начала спецоперации на Украине резко усилились позиции «тюремных джамаатов» радикальных исламистов. Об этом заявил религиовед Роман Силантьев.

Дарья Драй ИА REGNUM

Как объяснил эксперт, подобная тенденция связана с привлечением осужденных в ВС России для участия в спецоперации. По оценке Силантьева, только за май текущего года в зону проведения спецоперации отправилось порядка 50 тыс. заключённых.

«Сейчас есть заметная доля «нормальных» заключённых, которые или погибли, или получили помилование, и в колонии уже не вернутся. Не брали на СВО как раз маньяков, наркоманов, экстремистов и террористов. Уж точно игиловцев (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ. — Прим. ред.) не брали»,— пояснил Силантьев изданию «Ридус».

Эксперт также отметил, что доля исламских радикалов в российских тюрьмах выросла, в то время как у руководства колоний сократились возможности по их перевоспитанию.

«Наряду с серьёзными плюсами, которые дало привлечение заключённых на СВО, мы получили очень серьёзный минус — увеличение влияния ваххабитов», — добавил Силантеьв.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове произошёл захват заложников. Группа из шести находившихся под арестом обвиняемых захватила оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Бандиты потребовали машину, чтобы уехать.

Трое из них были в прошлом году задержаны за подготовку к теракту: они собирались взорвать здание суда в Карачаево-Черкесии. Один из их сообщников находился в СИЗО по делу о разбойном нападении.

Захватившие заложников признали себя членами ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). На видео и на фото, которые они выложили в Сеть, видна символика террористической организации — флаг и повязки на лбу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников (статья 206 УК РФ). Спецназ провёл штурм СИЗО и заложников освободили. При этом оказавших сопротивление бандитов ликвидировали во время штурма.

Позже во время обыска в СИЗО-1 силовики изъяли несколько запрещённых предметов. По данным СМИ, один из боевико всё же выжил, и в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии.