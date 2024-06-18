Москва, 18 июня, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак ушедшего из России в ноябре 2022 года немецкого производителя ликёра Jägermeister, сообщил 18 июня Telegram-канал RTVI со ссылкой на базу данных Роспатента.

В публикации отмечается, что немецкая компания подала заявку на регистрацию знака в ноябре 2023 года. Одобрена она была 11 июня.

Немецкий производитель ликёров приостановил поставки продукции в Россию в ноябре 2022 года. После ухода с российского рынка он подал иск к калужскому ликёро-водочному заводу «Кристалл», потребовав запретить продажу ликеров Alter Heiler и Konig Heiler. Эти напитки немецкий производитель счёл контрафактом. Однако суд отклонил этот иск. В марте 2024 года компании подписали мировое соглашение.

В июле 2023 года Минпромторг России не исключил немецкий крепкий алкогольный ликёр Jägermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал.