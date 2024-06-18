Дортмунд, Германия, 18 июня, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Болельщики сборных Грузии и Турции по футболу устроили массовую драку перед началом матча группового турнира чемпионата Европы в Дортмунде, сообщил 18 июня Sputnik.

Christof Koepsel — UEFA / Contributor / UEFA / Global Look Press

На опубликованных кадрах видно, что находящиеся на соседних секторах стадиона болельщики вступили в перепалку, а потом и в драку, причем использовали в ходе столкновения подручные средства.

Драка была прекращена после вмешательства сотрудников полиции. Сообщалось, что нескольких участников потасовки вывели с территории стадиона.

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Перед стадионом в Дортмунде из-за проливного дождя закрыли фан-зону, а также зону публичного просмотра игры, отмечалось также в публикации. Болельщики, которые находятся на трибунах, защищены от ливня крышей.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе чемпионата Европы массовую драку устроили болельщики команд Англии и Сербии. Инициаторами столкновения стали британцы. Матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу англичан.

Сербские болельщики в ходе игры скандировали имя президента РоссииВладимира Путина. Их примеру позднее последовали и поклонники сборной Румынии в ходе матча своей команды против сборной Украины. Румынские футболисты разгромили команду соперников со счётом 3:0.

Команда Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу впервые в своей истории. Помимо Турции, соперниками этой сборной в групповом этапе турнира станут команды Чехии и Португалии.