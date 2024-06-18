Фанаты Турции и Грузии устроили массовую драку перед матчем Евро-2024
Фанаты сборных Турции и Грузии устроили массовую драку перед матчем Евро-2024
Дортмунд, Германия, 18 июня, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Болельщики сборных Грузии и Турции по футболу устроили массовую драку перед началом матча группового турнира чемпионата Европы в Дортмунде, сообщил 18 июня Sputnik.
На опубликованных кадрах видно, что находящиеся на соседних секторах стадиона болельщики вступили в перепалку, а потом и в драку, причем использовали в ходе столкновения подручные средства.
Драка была прекращена после вмешательства сотрудников полиции. Сообщалось, что нескольких участников потасовки вывели с территории стадиона.
Перед стадионом в Дортмунде из-за проливного дождя закрыли фан-зону, а также зону публичного просмотра игры, отмечалось также в публикации. Болельщики, которые находятся на трибунах, защищены от ливня крышей.
Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе чемпионата Европы массовую драку устроили болельщики команд Англии и Сербии. Инициаторами столкновения стали британцы. Матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу англичан.
Сербские болельщики в ходе игры скандировали имя президента РоссииВладимира Путина. Их примеру позднее последовали и поклонники сборной Румынии в ходе матча своей команды против сборной Украины. Румынские футболисты разгромили команду соперников со счётом 3:0.
Команда Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу впервые в своей истории. Помимо Турции, соперниками этой сборной в групповом этапе турнира станут команды Чехии и Португалии.