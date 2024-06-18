Москва, 18 июня, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Вдова советского и российского режиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет. Об этом 18 июня сообщила кинокритик и сценарист Лариса Малюкова в своём Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Сегодня умерла Эмма Абайдуллина, жена Эльдара Рязанова», — написала она.

Малюкова назвала Абайдуллину хранительницей клуба «Эльдар», в котором три зала и музейное пространство.

Эмма Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года. С режиссёром она познакомилась во время работы корреспондентом в 1987 году. Она взяла у него интервью на Московском международном кинофестивале.

После смерти Рязанова в 2015 году стала художественным руководителем киноклуба «Эльдар».