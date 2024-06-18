Киев, 18 июня, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Снижение призывного возраста до 25 лет на Украине, вероятнее всего, не последнее, заявил 18 июня депутат Верховной рады Роман Лозинский в интервью изданию «Лига».

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«Снижение возраста с 27 до 25 лет, к сожалению, с учётом потребностей фронта, не последнее изменение призывного возраста», — сказал он.

Депутат при этом признал, что такой шаг не получит поддержки в обществе.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

Нарушителям правил постановки на военный учёт грозят большие штрафы и конфискация автомобиля либо другого имущества для нужд ВСУ. Все мужчины в стране в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Украинские СМИ сообщили, что после вступления закона в силу улицы ряда городов опустели.

Украинский политолог Константин Бондаренко предупреждал, что насильно мобилизованные в армию жители Украины будут «внутренне мстить» киевским властям, сдаваясь в плен или дезертируя. В этой ситуации, по его мнению, не помогут ни заградотряды, ни какие-либо ещё подобные меры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.