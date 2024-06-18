Москва, 18 июня, 2024, 18:21 — ИА Регнум. В Госдуму внесён законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа во время во время Великой Отечественной войны, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Актуальность данного законопроекта подтверждается действиями некоторых стран, стремящихся исказить историю и пересмотреть результаты Второй Мировой войны. Мы не можем оставаться безучастными к возрождающимся идеям неонацизма», — сказала Занко, слова которого приводятся в Telegram-канале «Единой России».

По её словам, сейчас существуют нормы, касающиеся увековечения памяти защитников Отечества, однако отсутствуют положения о сохранении памяти мирных граждан, пострадавших от геноцида.

Геноцидом советского народа будут признаваться действия, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Как передавало ИА Регнум, Россия 19 апреля отметила День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В этот день в российских регионах проводят комплекс памятных мероприятий в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, региональных и муниципальных учреждениях, некоммерческих организациях.

18 марта Россия направила Германии ноту с требованием признать геноцидом советского народа блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов, совершённые в годы Великой Отечественной войны. Москва отметила, что Берлин признал геноцидом политику Германии в эпоху колониализма, но так и не сделал подобного шага в отношении преступлений нацистских войск.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, руководство Германии проигнорировало это требование России. Она подчеркнула, что Берлин не сможет уйти от ответа по этому вопросу, так как Москва продолжит настойчиво и планомерно доводить до общественности правду о преступлениях нацистской Германии.