Москва, 18 июня, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Телеканал RT проведет международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвященный героям специальной военной операции. Мероприятие пройдет с 28 по 30 июня на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

RT RT проведет в Москве международный фестиваль документального кино об СВО

«Наш фестиваль о тех людях, которые сами себя героями не считают», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По её словам, это те люди, кто просто любит Родину и готов ей служить до последнего, кто защищает Россию, нашу правду и наш русский мир. «Наши фильмы об очень правильных людях, которые делают правильное дело. Молюсь о вас и горжусь вами. Приходите смотреть наше кино о наших героях», — заявила Симоньян.

В программу фестиваля войдут 13 фильмов о героях специальной военной операции — бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах. Зрители увидят фильмы документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.

RT RT проведет в Москве международный фестиваль документального кино об СВО

В феврале 2023 года телеканал RT дал старт первому международному фестивалю документального кино «RT.Док: Время наших героев» в Москве. Фестиваль отправился в города России — Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооружённых сил РФ, а также в госпитале. Документальные ленты о героях СВО также увидели зрители Аргентины, Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Египта, Замбии, Италии, Китая, Ливана, Никарагуа, Пакистана, Перу, Таджикистана, Турции, Южной Осетии и Монголии. Показы в этих странах прошли при поддержке Россотрудничества.