Зеленогорск, Красноярский край, 18 июня, 2024, 18:10 — ИА Регнум. На могилах трёх участников спецоперации, похороненных месяц назад в Красноярском крае, вспыхнул пожар. Об этом сообщил мэр города Зеленогорска Вадим Терентьев в Telegram-канале.

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Он рассказал, что могилы полностью выгорели. В МЧС полагают, что причиной стала зажжённая свеча на одной из могил.

«Я тоже не верю, что у нас в городе живут люди, способные специально поджечь могилу ветерана СВО», — написал Терентьев.

Инцидент произошёл на новом кладбище, на могилах было много венков. Определить причину поможет камера, установленная напротив центральной аллеи, отметил мэр. Он попросил тех, кто посещает могилы, не оставлять зажжёные свечи и лампадки без присмотра.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале во Владикавказе задержали 46-летнюю женщину, осквернившую могилы участников спецоперации. Она была пьяна и разбросала цветы и венки в попытке найти алкоголь. Было возбуждено уголовное дело, в апреле его передали в суд.

В ноябре 2023 года в Челябинской области неизвестные подожгли венки на могиле участника специальной военной операции Олега Марченко. Инцидент произошёл на Северном кладбище города.

В августе 2023 года в Красноярском крае вандалы разгромили могилу участника СВО. Инцидент произошёл в Курагинском районе.