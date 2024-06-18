Москва, 18 июня, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Татарстане были вызваны продукцией одного производителя. Об этом сообщила пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко.

Global Look Press

«С учётом собранных следствием данных, свидетельствующих о том, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя, Председателем Следственного комитета России принято решение о передаче уголовных дел в производство Главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования», — приводит слова Петренко Telegram-канал ведомства.

Вместе с тем по изъятой в разных регионах продукции назначены необходимые экспертизы. Проводятся действия по выявлению возможного присутствия опасной продукции в других регионах.

Петренко добавила, что с задержанными гендиректором компании «Локалкитчен», известной как «Кухня на районе», Антоном Лозиным, руководителем отдела качества компании Еленой Машковой и фактическим руководителем компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиром Шином проводятся следственные действия.

В настоящий момент Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как передавало ИА Регнум, о массовом случае отравления стало известно 15 июня в Москве. В этот день в столице более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «Локалкитчен», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний.

По состоянию на вечер 18 июня в Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в реанимации. В Московской области госпитализировали 20 человек. По Нижегородской области с признаками ботулизма обратились 14 человек, в Казани госпитализировали также 14 человек. В помещениях, где производилась продукция, провели обыски. Сервис доставки еды «Кухни на районе» приостановил свою работу.

В свою очередь осведомлённый источник ИА Регнум ранее сообщил, что ООО «Локалкитчен», которое владеет сервисом доставки еды «Кухня на районе», в 2022 году привлекали к ответственности из-за салатов без маркировки с датой изготовления и сроком хранения. Тогда компанию обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.