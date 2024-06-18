Ростов-на-Дону, 18 июня, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Один из террористов, захвативших 16 июня заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, выжил, сообщил 18 июня RT.

Эрик Романенко/ТАСС

Речь идёт о Дмитрии Камнееве 1996 года рождения. Ранее он принял ислам и стал сторонником одного из радикальных его течений, сообщил телеканалу источник в правоохранительных органах. Камнеев был признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации и после вынесения приговора находился в ростовском изоляторе.

Когда после штурма в СИЗО прибыла скорая помощь, Камнеев был единственным из преступников, кто оставался в живых, и врачи сумели спасти его жизнь. Пятеро сообщников Камнеева были ликвидированы.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать.

Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Трое из тех, кто захватил заложников, в 2023 году готовились взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ тогда пресекли преступление и задержали злоумышленников.

Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»). К СИЗО прибыли сотрудники ОМОНа, и вскоре после этого пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал.

В СИЗО во время обыска после захвата заложников было изъято несколько запрещённых предметов, сообщили 17 июня в правоохранительных органах региона. Речь шла в том числе о средствах связи.

В данном изоляторе не хватает около 30% сотрудников и при этом наблюдается превышение лимита заключённых, рассказал ранее журналистам член Совета по правам человека, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.