Тарту, Эстония, 18 июня, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В Эстонии бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова приговорили к шести годам лишения свободы за «деятельность против республики». Об этом 18 июня сообщила телерадиовещательная компания ERR.

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«Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы… Морозов был признан виновным в действиях против Эстонской Республики по поручению иностранной разведки», — сказано в сообщении.

В обвинительном заключении, которое приводит ERR, говорится, что Морозов якобы собирал информацию о внутренней и оборонной политике Эстонии, а также якобы передавал данные зарубежной разведке.

В публикации также отмечается, что срок заключения начинается с момента задержания Морозова — 3 января.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Мороза стало известно в январе 2024 года. Его заподозрили в работе на российские спецслужбы. При этом детали обвинения не раскрывались.

Морозов до 2010 преподавал в Санкт-Петербургском университете (СПбГУ), затем начал работать в Тартуском университете, занимая там должность профессора исследований ЕС и России по 2023 год. В сентябре прошлого года Морозов занял должность профессора международной политической теории, уточняется в публикации.