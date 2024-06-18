* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 18 июня, 2024, 17:54 — ИА Регнум. На Украине бизнесмена Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заподозрили в заказном убийстве адвоката зятя второго президента страны Леонида Кучмы Виктора Пинчука, сообщают 18 июня «Украинские новости».

EPA/ТАСС

Согласно судебным материалам, в 2003 году бизнесмен поручил своему охраннику организовать убийства юриста. После этого подчиненный Коломойского якобы связался с бандой, которая летом 2003 года напала с обрезом металлической трубы и слесарным молотком на мужчину. Впоследствии выяснилось, что пострадавший не был целью нападавших.

После этого члены банды стали следить за новой потенциальной жертвой. Нападение на адвоката, который был связан с семьёй Кучмы, произошло летом того же года, однако довести преступление до конца у них не получилось.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ) информировали, что Коломойского могут приговорить к пожизненному заключению.

В СБУ отметили, что «известный украинский бизнесмен», уже находящийся под арестом в связи с подозрением в совершении других преступлений, причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году. Адвокат отказался участвовать в сделке с активами металлургического завода, и фигурант, который требовал аннулировать решение общего собрания акционеров предприятия, решил ему отомстить. Бизнесмен поручил одной из криминальных группировок расправиться с юристом.

Коломойского задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём. За вторым обвинением последовало третье — в получении доступа к денежным средствам и завладении чужим имуществом через злоупотребление служебным положением.