Солнечногорск, Московская область, 18 июня, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак на базе Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье встретился с участниками программы «Время героев» и рассказал им о своём карьерном пути, положении российского топливно-энергетического комплекса и планах дальнейшего развития. Об этом ИА Регнум сообщили организаторы программы.

Анатолий Медведь/РИА Новости Александр Новак

Затрагивая тему ТЭК в России, Новак подчеркнул, что данная сфера является основным видом деятельности российский экономики, а также драйвером для науки, инвестиций и промышленности.

«Общий объём инвестиций в энергетике составляет порядка 7 трлн рублей в год. Это примерно четверть всех инвестиций в стране», — добавил зампред правительства.

Вместе с тем Новак отметил устойчивость и надёжность энергетического комплекса России, несмотря на введённые санкции. ТЭК продолжает обеспечивать как внутренний, так и внешний рынок высокотехнологичными продуктами, отметил вице-премьер. По его словам, Россия остаётся мировым энергетическом лидером, подчеркнув, что сохранить свои позиции российский ТЭК смог благодаря вниманию президента Владимира Путина, высокотехнологичности и конкурентоспособности ресурсов по направлениям дружественных стран.

«Жёсткие ограничения относительно топливно-энергетического комплекса позволили нам существенно изменить подход и обратить внимание на свою промышленность. Если раньше уровень импорта составлял 65-70% при закупке оборудования, то на сегодняшний день он снизился уже до 30%», — добавил Новак.

Он напомнил, что Путин поставил задачу по достижению технологического суверенитета, чтобы Россия не нуждалась в зарубежных технологиях в ключевых отраслях, в том числе и в ТЭК.

В ходе встречи Новак также упомянул, как отечественные специалисты в 2015 году построили четыре кабеля по 220 кВ через Керченский пролив, чтобы восстановить подачу электроэнергии в Крым.

В конце выступления зампред правительства поблагодарил бойцов спецоперации за защиту Родины.

«Я уверен, что учёба, которую вы сейчас проходите, будет направлена на решение задачи, которую поставил Президент, — ваш опыт и профессионализм должны применяться на благо развития экономики нашей страны. И мы, безусловно, всегда ждём вас в энергетике», — заключил Новак.

Как передавало ИА Регнум, Путин 29 февраля объявил о начале программы «Время героев». По ней участников и ветеранов СВО готовят к работе на высоких постах в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока проекта стартовало 27 мая. Для него отобрали 83 участника, для них подготовили четыре очных модуля длительностью по 30 дней. Обучение началось с изучения структуры системы государственного управления и других управленческих механизмов, необходимых на государственной службе.

14 июня в ходе встречи с участниками программы в подмосковном Солнечногорске президент призвал их пока не возвращаться в зону спецоперации на Украине, а продолжать обучение.

Российский лидер спросил, кто планирует вернуться на фронт, и констатировал, что таких большинство. Он отметил, что программу готовили на основании обучения по линии Генерального штаба, где предусмотрено обучение курсами по 1,5 месяца, а между ними возвращение в войска на полгода с дистанционным обучением, но сейчас ситуация не такая, как в мирное время.

10 июня участники первого потока программы «Время героев», отправившиеся к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», достигли цели.Куратор программы, ректор Президентской академии РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров тогда заявил, что на ледоколе сложилась дружная и рабочая атмосфера. Организаторам программы есть чему поучиться у ветеранов, добавил ректор Президентской академии. В рейсе участвуют 24 Героя России, а общее количество орденов и медалей участников программы составило 274 штуки.