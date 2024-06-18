Париж, 18 июня, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Французская актриса Анук Эме умерла в возрасте 92 лет. Об этом 18 июня сообщила её дочь, актриса Мануэла Папатакис в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Alberto Terenghi/Global Look Press Анук Эме

«С моей дочерью Галад и внучкой Милой мы с глубокой грустью сообщаем о кончине моей матери Анук Эме», — написала Папатакис.

Она отметила, что Эме ушла из жизни, окружённая родными, у себя дома в Париже. Причину смерти дочь актрисы не назвала.

Анук Эме, настоящее имя которой Франсуаза Жюдит Флоранс Дрейфус, родилась 27 апреля 1932 года в Париже в семье актёров. Её отец снялся в нескольких фильмах, а мать выступала на сцене. Девочка играла в театре с 13 лет.

Известность пришла к Эме после съёмок в картине «Монпарнас, 19» о художнике Амедео Модильяни. Всего на счету актрисы более 80 киноролей, в числе которых драмы Фредерико Феллини «Восемь с половиной» и «Сладкая жизнь». Её знаменитая роль — вдова Анна Готье в мелодраме Клода Лелуша «Мужчина и женщина». За неё актриса получила премию «Золотой глобус».