Якутск, 18 июня, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Общение президента России Владимира Путина с жителями Якутска не было запланировано, сообщил 18 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кадр из видео

«Нет, это даже был незапланированный заезд на стадион. Здесь будут проходить детские азиатские игры. Как раз глава региона предложил заехать посмотреть», — сказал он Life.ru, отвечая на соответствующий вопрос.

Других подробностей представитель Кремля не привёл.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Путин отправился в Якутию с рабочей поездкой, в рамках которой запланированы ознакомление с достижениями региона и ряд встреч.

В ходе поездки глава государства остановился возле стадиона Туймаада и вышел, чтобы пообщаться с местными жителями, сообщил 18 июня журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовав в своём Telegram-канале соответствующее видео.

На видеокадрах видны люди, обступившие российского лидера, многие снимают происходящее на свои смартфоны.

27 марта президент России Путин в ходе рабочей поездки в Тверскую область пообщался с жителями Торжка на центральной площади этого города. Кортеж президента остановился на площади, где собрались люди, и даже «сдал назад». Глава государства подошёл к собравшимся, которые отреагировали на остановку кортежа одобрительным гулом.